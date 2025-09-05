Будапешт открыто покупает российскую нефть, в то время как многие европейские страны приобретают ее обходными путями из-за низких цен. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Венгрия открыто покупает российскую нефть, потому что у нас нет другого выбора, в то время как некоторые европейские страны покупают ее тайно, обходными путями, потому что так дешевле", - приводит слова Сийярто госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в X.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства назвал лицемерной позицию тех, кто "громко критикует Венгрию и Словакию, но при этом тихо импортирует ту же нефть [из РФ] через Азию". Сийярто также подчеркнул, что ранее ЕС отклонил просьбу Венгрии о расширении пропускной способности трубопроводов в Юго-Восточной Европе, а Хорватия повысила транзитные тарифы в пять раз по сравнению с базовыми величинами.

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам в четверг, 4 сентября, что Европа должна прекратить закупки нефти российского происхождения. Как пишет со ссылкой на представителя Белого дома агентство Москва не должна получать доходы, используемые в рамках украинского конфликта.

Такое требование Трампа, по данным журналистов, прозвучало на его онлайн-встрече с представителями так называемой «Коалиции желающих». По данным собеседника агентства, американский президент также подчеркнул, что европейцы должны оказать экономическое давление на Китай за якобы имеющую место финансовую поддержку им участия РФ в военных действиях.

Трамп с тех пор как официально стал президентом США не раз высказывался о том, что снижение цен на энергоносители способно повлиять на позицию России по поводу завершения конфликта. Также вопрос о поставках нефти из России он использует в качестве аргументе и в тарифных спорах. На этой неделе, говоря об «абсолютно односторонней катастрофе» в торговле с Индией, Трамп посетовал, что Индия закупает значительные объемы нефти и военной продукции у России, не пуская при этом на свой рынок американскую продукцию.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что американский лидер Дональд Трамп критиковал страны Европейского союза (ЕС) за покупку российской нефти. Об этом сообщает ТАСС.

«Совершенно верно, что президент Трамп и американская администрация были возмущены, как и мы, кстати, с самого начала этого конфликта, решениями двух стран-членов ЕС, которые продолжают покупать российскую нефть», — сказал он.

По мнению французского лидера, это очень хорошая претензия со стороны главы Белого дома.

Венгрии и Словакии стоит пересмотреть свою политику и предпринять ответные меры после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепровод «Дружба».

С таким призывом выступил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для журнала Strategic Culture.

«Пришло время для стратегического сдвига. Словакии, Венгрии и, возможно, Польше стоит пересмотреть свою политику в отношении Украины. Экономическое и энергетическое возмездие в данном случае не только законно, но и является необходимостью. Более того, нельзя исключать подготовку мер самообороны, в том числе военные, в случае дальнейшей агрессии со стороны ВСУ», — указал эксперт.

Лейрос отметил, что в случае ответа на украинскую атаку по нефтепроводу речь идет «не о беспричинной враждебности», а о том, чтобы страны Восточной Европы не стали «разменными пешками на геополитической доске Запада». По мнению аналитика, Украина может столкнуться с серьезными последствиями, «если не будет уважать своих соседей и их суверенитет».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала ввести вторичные санкции против поставок российской нефти, подобные американским пошлинам. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы готовим санкции против энергетики, включая вторичные санкции, такие, как уже ввели США», — заявила Каллас на неформальной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгагене.

Евродипломат также пообещала предложить «новые санкции против финансового сектора» РФ.

Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал призыв главы европейской дипломатии Каи Каллас ввести вторичные санкции против поставок российской нефти.

По его мнению, эти рестрикции могут обернуться против самого Брюсселя, поскольку в реальности контроль над рынком углеводородов будет сосредоточен в руках США, которые извлекут из новой конфигурации максимальную выгоду.

"Вот европейцы говорят: мы, дескать, искореним русский нефтегаз с международных рынков. Ну хорошо. Но мы все равно будем продавать углеводороды - будут ли они юридически наши или американские, и американцы будут продавать их в три, а то и в четыре раза дороже той же самой Европе", - пояснил эксперт.

Он добавил, что вторичные санкции, безусловно, затронут и Россию, но Европа пострадает не меньше.

