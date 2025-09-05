Глава ЦБ Дании призвал задуматься о переходе на евро
Дания в макроэкономическом смысле уже является «евро-страной», но для дальнейшего сближения с Евросоюзом Копенгагену следует в числе прочего рассмотреть переход на евро.
Об этом в интервью Bloomberg TV заявил глава ЦБ Дании Кристиан Кеттел Томсен.
Он добавил, что переход на единую валюту позволит Копенгагену активнее участвовать в принятии решений ЕС и быть более вовлеченным в сотрудничество с другими странами объединения.
«Если политики хотят сближения с Евросоюзом, то они должны быть готовы перейти на евро?» — спросила ведущая Bloomberg TV Санне Ваас. «Это вопрос к политикам, но я считаю, если ты хочешь быть более вовлеченным в судьбу Евросоюза и влиять на принятие им решений, то мой ответ — да», — пояснил глава ЦБ Дании.
В настоящее время национальной валютой Дании является датская крона.