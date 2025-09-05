Дефицит урана угрожает возрождению ядерной энергетики

Рост интереса к атомной энергетике может привести к дефициту урана. Эксперты призывают увеличить инвестиции в добычу и геологоразведку, сообщает The Financial Times.

По данным Всемирной ядерной ассоциации, к 2030 году потребность в уране вырастет на треть до 86 000 тонн, а к 2040 году — до 150 000 тонн. Однако добыча на действующих шахтах может сократиться вдвое из-за истощения запасов, что создаст дефицит, говорится в материале.

Для предотвращения проблемы необходимы инвестиции в разработку новых методов добычи, получение разрешений и развитие процессов обогащения урана, считают специалисты.

Подчеркивается, что увеличение интереса к атомной энергетике связано с необходимостью обеспечения внутренних источников энергии и экологической чистотой. Однако аналитики предупреждают о рисках из-за сокращения добычи крупными компаниями, такими как «Казатомпром» и Cameco, что может привести к росту цен.

Марк Чалмерс из Energy Fuels отметил, что прогнозы по добыче урана могут быть пересмотрены из-за старения шахт. К 2040 году мировые ядерные мощности удвоятся, но создание новых рудников требует 10–20 лет и значительных затрат.

Жак Пейтье из Orano заявил, что Запад сможет снизить зависимость от российского обогащения урана к началу 2030-х годов.