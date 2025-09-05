Путин объяснил отличие цен на российский газ для Европы и Китая

Стоимость российского газа для Китая рассчитывается по той же формуле, что при поставках в Европу.

Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал президент России Владимир Путин, передает РБК.

«Формула одна и та же, но составляющая этой формулы — цены на различные продукты, из которых складывается цена на газ, — разные», — объяснил он, уточнив, что в Европе одни цены, а в Азии — другие.

В то же время глава государства подчеркнул, что сама по себе формула носит «абсолютно рыночный» характер.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер, объявивший о подписании с китайской стороной «юридически обязывающего» меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» и его продолжения по территории Монголии газопровода «Союз Восток», рассказал, что цена газа для Китая будет ниже, чем для Европы.

Такую разницу он объяснил меньшей протяженностью газопровода, хотя не объяснил, что имеет в виду. Дело в том, что от месторождений Западной Сибири, где находится ресурсная база «Силы Сибири-2», путь до Китая не короче, чем до Европы, а месторождения Восточной Сибири полностью задействованы в прокачке по «Силе Сибири».

Позднее министр энергетики России Сергей Цивилев признал, что вопрос о стоимости поставок пока не решен, сторонам еще предстоит договориться о ней. Тогда станут более понятны сроки подписания контракта на строительство «Силы Сибири-2» и предполагаемая дата начала поставок.