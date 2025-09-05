Греф рассказал, как воспринимает несогласие Путина в оценке экономики

Глава Сбербанка Герман Греф не видит повода для переживаний из-за несогласия с ним президента РФ Владимира Путина по поводу "технической стагнации" экономики.

"Почему я должен переживать?" - сказал глава Сбербанка.

Отвечая на вопрос ТАСС, всегда ли на совещаниях можно высказывать свою позицию, не переживая, что у президента другое мнение, Греф подчеркнул:

"Как видите, это так. По-моему, это нормально".

Ранее сегодня Путину на пленарном заседании ВЭФ был задан вопрос, согласен ли он с оценками Грефа, что экономика страны находится в состоянии технической стагнации. Президент ответил отрицательно:

