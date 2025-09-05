Греф заявил об ожиданиях снижения ключевой ставки Центробанка

Глава Сбербанка Герман Греф выразил уверенность в возможности скорого понижения ключевой ставки Центробанка, которая на сегодня составляет 18%.

Греф выразил уверенность в возможном снижении ключевой ставки Центробанка, сообщает ТАСС. На полях Восточного экономического форума он ответил на вопрос о своих ожиданиях от ближайшего заседания совета директоров ЦБ: «На снижение – да».

Сейчас ключевая ставка Центробанка составляет 18%. Следующее заседание совета директоров, на котором будет рассматриваться этот вопрос, запланировано на 12 сентября.

Восточный экономический форум в этом году проходит в Петербурге с 3 по 6 сентября. Его основная тема – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В мероприятии участвуют более 4,5 тыс. делегатов из 70 стран и территорий, а в деловой программе форума запланировано более 100 тематических сессий.

Ранее на форуме президент России Владимир Путин подчеркнул приоритет плавного замедления экономики для сохранения макроэкономической стабильности и сдерживания инфляции.

Путин также опроверг высказывания Германа Грефа о «технической стагнации» экономики России.

Глава государства разъяснил негативные последствия резкого понижения ключевой ставки.