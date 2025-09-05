Стагнация и мягкая посадка: главные заявления Путина об экономике РФ

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 5 сентября, выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. «Рамблер» собрал главные заявления главы государства.

По словам Путина, в экономике России нет стагнации. Его цитирует РИА Новости, которое выступает генеральным информационным партнером форума. До этого о подобной динамике сообщил глава «Сбербанка» Герман Греф. Российский президент опроверг эту информацию.

Также Путин заявил об увеличении расходов бюджета России, в том числе на развитие инфраструктуры, образования, обороны и специальной военной операции. Как уточнил глава РФ, это требует больших денежных ресурсов.

«Да, расходы растут. Это связано с планами инфраструктурного развития, в том числе и на Дальнем Востоке, потому что они требуют больших денежных ресурсов», — подчеркнул президент.

Кроме того, Путин сообщил о необходимости обеспечить мягкую спокойную посадку экономики России. Как уточнил он, в стране нужно «решать проблемы макроэкономического характера». Мягкая посадка экономики позволит обеспечить макроэкономические показатели, затормозить рост цен, добавил глава России.

Также Путин обратил внимание на то, что стране необходимо работать над доходной частью бюджета, но не за счет налогового бремени.

«Нам нужно работать над доходной частью, здесь есть о чем поговорить. Я имею в виду не увеличение налогового бремени, а просто повышение эффективности производства», — заявил Путин.

Также России следует увеличивать производительность труда, внедрять новейшие технологии, лучше организовывать производство, сообщил президент, отметив, что стране есть над чем работать.

Кроме того, Путин выразил поддержку идее использования искусственного интеллекта для составления бюджета. Ведущая задала ему вопрос о том, как он относится к инициативе по внедрению ИИ для указанной цели. Путин ответил, что положительно ее воспринимает.

Также он прокомментировал высокие зарплаты у рабочих. Глава РФ назвал такую динамику «позитивным фактором». По его словам, это стимулирует спрос на отечественную продукцию, так как люди предпочитают покупать товары местного производства.