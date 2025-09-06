США закупили рекордный объем сои у России

Объем импорта российских соевых бобов в США в июле достиг рекордных 16,8 млн долларов, втрое превысив показатели мая этого года, следует из анализа данных американской статслужбы.

© Global look

В июле США приобрели у России соевых бобов на 16,8 млн долларов, передает РИА «Новости». Это стало абсолютным максимумом за всю историю двусторонней торговли. В мае текущего года Штаты возобновили закупки соевых бобов в России после перерыва почти на полтора года. Всего США в июле импортировали соевых бобов на 61,3 млн долларов. Главными экспортерами стали Аргентина (20,2 млн долларов), Канада (20,1 млн долларов), Россия (16,8 млн долларов), Украина (3,1 млн долларов) и Уругвай (819 тыс. долларов). Сами США также являются крупным поставщиком сои – в июле страна экспортировала бобов на 761,3 млн долларов.

