Монголия готова начать строительство газопровода «Сила Сибири-2»

Монголия выразила готовность приступить к строительству газопровода «Сила Сибири-2», который соединит Россию и Китай.

Об этом сообщил премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар на планерной сессии Восточного экономического форума.

«Стороны достигли принципиального согласия о прокладке данного газопровода. И я хотел бы ответственно заявить о том, что мы уже готовы приступить к строительству. Мы придаем особое значение тому, чтобы ответственно проложить этот газопровод», — заявил он.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2».