Путин призвал сделать экономику России экономикой высоких зарплат

Россия стремится сделать в стране экономику высоких зарплат — в этом и есть смысл реализуемой стратегии государства.

Об этом в пятницу, 5 сентября, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

— Развитие Дальнего Востока, Арктики, построение экономики будущего, должны вести к повышению благополучия людей и их доходов, к структурному изменению занятостей в пользу квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест, — цитирует президента РФ ТАСС.

Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, выразил надежду на то, что Центральный банк России не допустит перехода экономики в рецессию. По его словам, второй квартал можно рассматривать как техническую стагнацию.

12 сентября Центральный банк России проведет заседание, во время которого будет обсуждаться вопрос изменения ключевой ставки. На данный момент она составляет 18 процентов, однако большинство экспертов ожидают ее понижения. Какие прогнозы дают экономисты — в материале «Вечерней Москвы».