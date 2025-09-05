Путин заявил об опасности резкого снижения ключевой ставки

Резкое снижение ключевой ставки Банка России может спровоцировать рост цен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), пишет РИА Новости.

«Наверняка, здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти», — объяснил глава государства.

Путин отметил, что ЦБ борется с инфляцией и пытается вернуть ключевую ставку к «известным и нужным показателям» — 4-5%.

Путин высказался о возвращении европейских компаний в Россию

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин назвал четыре сценария по ключевой ставке на заседании Центробанка 12 сентября. По его прогнозу, ЦБ с вероятностью 50% снизит ключевую ставку на 1,5 процентных пункта — до 16,5%. Кроме того, существует вероятность в 32%, что ставка будет понижена до 16%. Эксперт оценил в 15% вероятность падения ставки до 17% и в 3% — что она останется на уровне 18%. При этом Балынин исключил повышение ставки на предстоящем заседании Банка России.

25 июля ЦБ снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта — до 18%. Дальнейшая судьба ключевой ставки будет решаться на заседании 12 сентября.