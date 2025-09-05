От сурового края к земле возможностей: на ВЭФ обсудили новый образ российской Арктики

На Восточном экономическом форуме состоялась сессия, посвященная формированию нового образа российской Арктики в медиапространстве.

Участники дискуссии – представители власти, медиаиндустрии и креативного класса – предложили перейти от образа «сурового края» к нарративу о «земле возможностей», используя для этого кино, цифровые технологии и контент для молодежной аудитории.

«Реальность такова, что весь мир сосредоточил, сфокусировал внимание на Арктике. Это большой, в том числе для нас, информационный вызов», – отметила первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что республика является одним из наиболее успешных примеров в сфере сохранения и продвижения культурного наследия северных народов путем креативных индустрий, и этот опыт может быть представлен на международном уровне. Он выделил ключевые направления, позволяющие транслировать образ Арктики на международном уровне: кинематограф, анимационное производство, разработка компьютерных игр и IT-технологии.

«Они позволяют не просто показать суровость климата Арктики или ее огромные пространства, но и, конечно же, раскрыть глубину культуры. Именно через эмоции, искусство, интерактивность мы можем сделать Арктику популярной среди молодежи и российской, и мировой, показав ее не просто как территорию, а огромную землю, которая даст людям возможность самореализации», – подчеркнул глава Якутии.

Напомним, Республика Саха демонстрирует значительные достижения в кинематографе, анимационном искусстве, геймдеве и дизайне, при этом успешно интегрируя национальный колорит в современные форматы. Эти проекты не только получают признание на федеральном уровне, но и успешно выходят на международные площадки. Х юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ) стартовал 3 сентября во Владивостоке.

Мероприятие, посвященное теме «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания», собрало более 4,5 тысяч участников из 70 стран. В рамках деловой программы запланировано свыше 100 тематических сессий.