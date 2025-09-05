На 1 сентября международные резервы России достигли 689 миллиардов 458 миллионов долларов. Эту информацию озвучил Центральный банк РФ.

Если сравнивать с тем показателем, который фиксировался на 1 августа, то рост резервов оценивается в 1,17 процента. Месяц назад речь шла о 681 миллиарде 489 миллионах долларов.

Ранее сообщалось, что к 15 августа 2025 года международные резервы России выросли до 686,5 миллиарда долларов.

К началу августа объем российских резервов сократился в общей сложности на 19,1 миллиарда долларов, или на 2,7 процента. Причину такой динамики связывали с «отрицательной переоценкой». В начале 2025 года показатель колебался в пределах 600-620 миллиардов долларов. После этого объемы международных резервов России стали расти и с 23 мая не опускались ниже 678,5 миллиарда долларов.