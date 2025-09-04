Экс-депутат Рады раскрыл план Зеленского по обману США
Президент Украины Владимир Зеленский хочет обмануть США заключением договора о ресурсах, пообещав их ранее и британцам. Об этом рассказал News.ru экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
Вашингтон и Киев заключили сделку о природных ресурсах Украины. Документ подразумевает создание американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления (Reconstruction Investment Fund — RIF). Сделка оставляет контроль над всеми ископаемыми за Киевом, но США может делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Вооруженным силам Украины. При этом Вашингтон получает приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине.
При этом, по словам Владимира Олейника, Зеленский также подписал соглашение о столетней дружбе с Великобританией, к которому прилагается множество секретных протоколов.
Он также обратил внимание, что в рамках сделки о ресурсах Украине вообще может ничего не достаться, а американцы получат монополию благодаря контрольному голосу при принятии решений по договору.