Дипломатия Китая и России угрожает энергетической власти президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters. В материале уточняется, что Россия увеличит экспорт газа в Китай.

Подчеркивается, что стороны подписали соглашение о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», но цена пока не определена. Это снизит потребность Китая в СПГ, говорится в материале. Как отмечается, на этой неделе в Пекине проходит энергетический форум, демонстрирующий решимость Китая противостоять изоляции России и укрепить энергетическое сотрудничество.

Во вторник «Газпром» объявил о меморандуме о строительстве «Силы Сибири-2» длиной 2600 км и увеличении поставок по существующему трубопроводу «Сила Сибири» с 38 до 44 млрд кубометров в год. Китай также увеличит импорт газа из Сахалина на 20%, до 12 млрд кубометров в год.

Несмотря на препятствия, стороны обсуждают цену на газ. Миллер подчеркнул, что она будет ниже, чем для Европы. Китай увеличил добычу газа на 28% с 2020 по 2024 год, достигнув 246,4 млрд куб. м. Однако новый проект может укрепить позиции России как ключевого поставщика, что вызывает беспокойство у Китая.

В 2024 году Россия поставила 22% китайского импорта газа (38 млрд куб. м), а с новым трубопроводом её доля удвоится. Это ослабит усилия Китая по диверсификации поставок.

Сообщается, что для России соглашение открывает доступ к долгосрочному рынку, а для Китая — снижает зависимость от американского СПГ. На прошлой неделе Китай принял первую партию СПГ с российского «Арктик СПГ-2» вопреки санкциям США, что ослабило давление на Россию.