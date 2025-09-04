В ФАС ответили на вопрос о продлении запрета на экспорт бензина

Замглавы ФАС Виталий Королев допустил продление запрета на вывоз бензина из РФ, отметив, что сейчас рассматриваются все варианты.

© Lenta.ru

Его комментарий по поводу ситуации на топливном рынке приводит ТАСС.

«Очевидно, нам необходимо в первую очередь наполнить внутренний рынок, и только потом направлять на остальные», — подчеркнул в связи с этим представитель ведомства, отметив, что «здесь никаких вопросов нет».

Как напоминает агентство, вице-премьер РФ Александр Новак ранее поручил проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на топливо в опте и продолжить мониторинг маржинальности АЗС. Биржевая стоимость бензина тем временем продолжает обновлять исторические рекорды, дорожает он и на автозаправках. В ФАС ожидают стабилизации цен после насыщения рынка.

Срок действующего сейчас запрета на экспорт бензина истекает для всех участников рынка 30 сентября, а для непроизводителей — 31 октября.