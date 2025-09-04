В ФАС назвали причину роста цен бензина на АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ряд мер по увеличению переработки нефти в нескольких регионах России, а также наращиванию поставок на региональные нефтебазы.
После насыщения рынка предложением ФАС ожидает стабилизации цен на АЗС, заявил журналистам замглавы службы Виталий Королев в кулуарах ВЭФ.
"Мы предлагаем меры, направленные на полное удовлетворение спроса, чтобы увеличить переработку, увеличить поставки на соответствующие региональные нефтебазы. Как только мы поставим в полном объеме [топливо] для продаж на бирже и [последующей] доставки, уверен, что цены будут также стабилизироваться", - сказал он. "Мы ожидаем, соответственно, вывода из ремонтов соответствующих заводов. Также большая работа проводится вертикальными компаниями (вертикально интегрированными компаниями - прим. ТАСС) по наращиванию переработки и выводу заводов на полную мощность", - добавил Королев.