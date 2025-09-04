Надежда на тарифы Трампа: в США ищут способ сократить госдолг

Инвесторы в облигации надеются, что доходы от тарифов президента США Дональда Трампа улучшат финансовое положение страны, в отличие от начала года, когда торговая война вызвала падение цен на казначейские облигации, сообщает The Financial Times.

В апреле США ввели масштабные пошлины, что негативно сказалось на мировых рынках и вызвало опасения кризиса. В ответ Трамп временно приостановил некоторые пошлины, напоминают авторы.

Сейчас инвесторы ждут, что доходы от пошлин компенсируют снижение налогов и стабилизируют рост госдолга США. Бюджетное управление Конгресса прогнозирует увеличение доходов на 4 трлн долларов за десятилетие, что должно покрыть расходы на налоговую реформу, увеличивающую долг на 4,1 трлн долларов. Без пошлин долг США может достичь 150 трлн долларов к 2055 году.

Однако апелляционный суд поддержал решение о превышении Трампом полномочий при введении пошлин, что вызвало опасения на рынке облигаций. Тьерри Визман из Macquarie Group отметил, что отмена тарифов может снизить инфляцию и стимулировать экономический рост, но также может негативно повлиять на рынок облигаций. Рейтинговые агентства S&P и Fitch считают, что доходы от тарифов помогли избежать понижения кредитного рейтинга США.

Некоторые инвесторы предупреждают о значительных потребностях США в заимствованиях. Дес Лоуренс из State Street Investment Management отметил, что приостановка пошлин лишит США важного источника дохода, а расходы значительно превышают доходы.