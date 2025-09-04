Экономист рассказал, как изменятся цены на продукты этой осенью

Осенью отдельные продукты в российских магазинах начнут постепенно расти в цене, что связано с сезонными факторами и инфляцией. Однако не стоит бояться тревожных прогнозов о резком скачке стоимости товаров из-за низкого урожая – никаких панических явлений здесь не наблюдается, в среднем специалисты ожидают хороший урожай для покрытия нужд внутреннего рынка, заявил доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с Общественной Службой Новостей.

© Газета.Ru

Экономист напомнил, что сельхозтовары обычно стоят по-разному в зависимости от сезона – например, сейчас овощи из борщевого набора на фоне насыщенности магазинов базовым урожаем находятся на минимальном ценовом уровне для этого года. В будущем стоимость овощей начнет постепенно расти на фоне издержек на хранение и завоза импорта.

Также стоимость напрямую зависит от инфляции, причем часто темпы роста цен на продовольствие обгоняют ее общий уровень, отметил Холод. По его прогнозу, максимального уровня цены на овощи достигнут к декабрю-январю, после чего начнут постепенно снижаться. В целом в наблюдаемых колебаниях стоимости нет ничего удивительного, подчеркнул он.

«Несмотря на разные мрачные прогнозы, ничего панического тут не происходит. Уборочная идет, урожай в среднем неплохой для российских нужд. По объему ожидается столько, сколько еще во времена СССР называли нормальным урожаем, хотя засеяно тогда было процентов на 50 больше, чем сегодня в Российской Федерации. Ожидается, что соберут в пределах 130 миллионов тонн зерновых и зернобобовых», — пояснил эксперт.

Внутренние потребности будут закрыты с запасом на случай роста потребления, и при грамотном обращении с импортом на рынке не будет никаких проблем, считает экономист.

Что касается мясной продукции, то сезонность на ней почти не отражается, а стоимость повышается только из-за роста издержек на производство из-за инфляции, объяснил Холод. На сегодня нет никаких особых угроз продовольственной стабильности, заключил он.

До этого продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщила, что мировые цены на продовольственные товары в июле достигли максимума более чем за два года. Индекс цен на продукты, который служит глобальным ориентиром цен на продовольственные товары, в июле текущего года составил в среднем 130,1 пункта, что на 1,6% больше, чем в прошлом месяце. По данным ФАО, в июле рост цен на мясо и растительное масло перевесил снижение цен на зерновые, молочные продукты и сахар.