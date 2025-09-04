Европейские страны, принимавшие украинских беженцев, столкнулись с их нежеланием работать и высокой нагрузкой на бюджет. В 2022 году Германия выплачивала взрослым беженцам 563 евро, а семьям с детьми — более тысячи евро, включая жилье и оплату коммунальных услуг, пишет «Царьград».

В Великобритании беженцы получали 400 евро компенсации в месяц за прием в семьи, а также пособия на жилье и детей. Польша предоставляла пособия только на детей, стимулируя взрослых к трудоустройству.

Впоследствии европейские страны начали сокращать или отменять пособия. Германия и Польша пересматривают программы поддержки, а в Великобритании ограничили въезд и потребовали от украинцев работать за минимальные деньги, говорится в материале.

Отношение местного населения к беженцам ухудшилось из-за их агрессивного поведения и неуважения к местным порядкам. Европа стремится избавиться от зависимости от украинских беженцев, а украинские власти ждут их возвращения, утверждается в материале.

Ранее глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что расходы Украины за первые восемь месяцев этого года составили 2,5 триллиона гривен (60,4 миллиарда долларов), в то время как собственные доходы – почти вдвое меньше, 1,45 миллиарда гривен (35 миллиардов долларов).