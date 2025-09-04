Западные экономики, включая Францию, безнадежно отстают от восточных стран по темпам роста ВВП, инфляционным ожиданиям и другим показателям. Высокий уровень потребления стареющего населения не спасет Запад от краха. Глобалисты, ориентированные на одноразовый товар и «бешеный консюмеризм», ошиблись, пишет РИА Новости.

В материале говорится, что Восточный экономический форум (ВЭФ), организованный Россией, предлагает альтернативу «хищническому гегемону» и тактике глобалистских промышленных конгломератов. ВЭФ живет по принципам прогресса и интересов общества, а не потребительской культуры. Он пугает сторонников уходящей Бреттон-Вудской системы, пишут авторы.

Сообщается, что финансовая система Франции разваливается: доходность гособлигаций растет, инвесторы не доверяют правительству. Ситуация хуже, чем с финансами Италии, и гораздо серьезнее, чем кризис в Греции 12 лет назад. Долги Франции составляют три триллиона евро, и их невозможно урегулировать.

Как уточняется, Франция теряет доверие инвесторов, которые несут деньги странам-участницам ВЭФ. Восток предлагает стабильность и предсказуемость, что ищут инвесторы, спасая свои капиталы от французского президента Эммануэля Макрона и его правительства, добавляют авторы.