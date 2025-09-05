Анонсировано создание совместной платежной системы РФ с Китаем

Президент России Владимир Путин заявил о возможности объединения отечественных платежных систем с китайскими аналогами для повышения удобства туристов. Соответствующее заявление прозвучало в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

Мы полностью осознаем необходимость минимизации сложностей для граждан, совершающих туристические поездки, подчеркнул глава государства.

Российский лидер акцентировал внимание на том, что существует возможность использования как российских карт «Мир», так и китайских платежных инструментов. При этом Путин отметил перспективность интеграции этих платежных сервисов, а также применения карточных продуктов других государств.

По словам президента, система расчетов для российских граждан в Китае требует дальнейшего совершенствования. Тема упрощения финансовых расчетов между двумя странами обсуждалась в рамках недавнего визита в КНР, добавил Путин.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай остаются ключевыми игроками на мировой арене, однако их союз не является абсолютно предсказуемым. Такое мнение высказал руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

По словам эксперта, обстоятельства могут сложиться таким образом, что обе страны окажутся на одном поле боя. Главная задача Пекина, по мнению Коткова, заключается в поддержании стабильности на российском направлении, поскольку Китай не заинтересован в соседстве с враждебными или нестабильными государствами.

Котков также подчеркнул, что для Пекина важно поддерживать рабочие отношения с Западом как в политическом, так и в экономическом плане. Товарооборот между США и Китаем значительно превышает объём торговли между Россией и Китаем.