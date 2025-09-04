Российская нефть на исходе: запасов хватит ненадолго

Запасов рентабельной нефти в России хватит только на 25 лет добычи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные презентации главы Роснедр Олега Казанова, представленной на заседании комиссии Госсовета по направлению «Энергетика».

Согласно докладу, рентабельные доказанные запасы нефти в России составляют 13,2 миллиарда тонн. Вместе с тем, как отмечается, у России есть существенный потенциал для увеличения запасов углеводородов.

По информации, предоставленной пресс-службой Минприроды, объем подготовленных к добыче запасов нефти составляет 13,3 миллиарда тонн, а газа — 34 триллиона кубометров.

При этом общий ресурсный потенциал страны значительно выше: 81,6 миллиарда тонн нефти и 182 триллиона кубометров газа. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявлял, что текущих запасов нефти хватит на 26 лет при текущем уровне добычи.

По информации министерства, за последние пять лет инвестиции недропользователей в геологоразведку углеводородного сырья остаются на уровне 300–320 млрд рублей, демонстрируя стабильность. В 2026 году из федерального бюджета на региональные геологоразведочные работы на углеводородное сырье будет выделено 11,5 млрд рублей, сообщили в Минприроды.