Греф заявил о «технической стагнации» российской экономики

Греф заявил, что видит «техническую стагнацию» в экономике России
Глава Сбербанка Герман Греф заявил на брифинге в рамках ВЭФ, что российская экономика во втором квартале вошла в стадию «технической стагнации».
По его словам, для оживления российской экономики нужно существенное снижение ключевой ставки.
Ранее Греф рассказал, что Сбербанк ожидает к концу года ключевую ставку в 14%.
Также сообщалось, что годовая инфляция в России за неделю с 26 августа по 1 сентября 2025 года снизилась с 8,43 до 8,28%.