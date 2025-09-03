Путин заявил о рецессии ведущих экономик Евросоюза

Ведущие экономики стран Евросоюза впадают в рецессию, однако мировая экономика развивается, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил Владимир Путин.

В своем выступлении перед журналистами в Китае российский лидер затронул тему договоренности по "Силе Сибири – 2", отметив, что потребность в энергоресурсах увеличивается, в том числе и в китайской экономике.

"Это результат многолетней работы хозяйствующих субъектов с обеих сторон. Конечно, это будет создавать конкурентные преимущества для наших китайских друзей, потому что, повторяю, они будут получать продукт по взвешенным рыночным ценам", – добавил Путин.

По словам главы государства, Россия входит в четверку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности.

Ранее "Газпром" подписал соглашения с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) по увеличению поставок газа через "Силу Сибири". Объем ежегодно проходящей через газопровод продукции вырастет с 38 до 44 миллиардов кубометров.

Более того, корпорации заключили соглашения о расширении поставок по проекту "Дальневосточный маршрут".

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Европа не осознает масштаба проблемы с закачкой газа в подземные хранилища к зимнему сезону. По его словам, текущая динамика говорит о том, что отдельным европейским странам будет сложно достичь целевого показателя – 90% заполненности ПХГ.