Химической промышленности Европы грозит настоящая катастрофа

Европейский химический сектор, четвертый по величине экспортный сектор ЕС, сталкивается с проблемами из-за высоких издержек производства, вызванных ростом цен на газ и электроэнергию, а также из-за замедления спроса. Некоторые компании вынуждены закрывать производственные площадки и сокращать рабочие места, сообщает Thomson Reuters.

Импортные пошлины США на товары из ЕС, составляющие не менее 15%, ударяют по основным потребителям отрасли, включая автомобилестроение и производство потребительских товаров. Это привело к снижению прибыли европейских химических компаний, особенно после энергетического кризиса 2022 года. По данным LSEG, прибыль в третьем квартале ожидается на 5% ниже, чем во втором.

Аналитики отмечают, что тарифы и жесткая конкуренция со стороны азиатских стран создают «токсичную комбинацию» для сектора. Крупные игроки, такие как BASF, Brenntag и Lanxess, частично защищены от прямых пошлин, но также страдают от осторожного поведения покупателей. Клиенты задерживают заказы, что вынуждает компании корректировать годовые прогнозы. BASF в июле понизил свой прогноз из-за сокращения сроков размещения заказов клиентами.

Другие компании, такие как Dulux Akzo Nobel и Wacker Chemie, также снизили прогнозы из-за ослабления доллара и рыночной неопределенности. По данным Cefic, ЕС экспортировал в США химикатов на 40 миллиардов евро в прошлом году, что больше, чем импортировал. Однако местная промышленность обеспечивает лишь треть общего объема продаж за рубежом.

Европейская нефтехимия разваливается

Эксперты прогнозируют стабилизацию спроса к 2026 году, но более мелкие игроки, такие как Hobum Oleochemicals, сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями. Один из их потенциальных клиентов отказался от сделки, что привело к значительным потерям.