Доход ФНБ от инвестиций вырос в августе в 12 раз

Минфин России опубликовал отчет о структуре и объеме средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 сентября 2025 года. Согласно документу, общий объем фонда составил 13,1 трлн рублей (или $163,6 млрд), что эквивалентно 5,9% прогнозируемого ВВП на 2025 год (в прошлом месяце 13,1 трлн рублей, или $159,8 млрд).

Совокупный доход от размещения средств фонда в финансовые инструменты, за исключением счетов в Банке России, с начала года составил 554,9 млрд рублей. Таким образом за август он вырос более чем в 12 раз (с 45,3 до 554,9 млрд рублей), или $6,9 млрд (было $536,5 млн).

На счетах в Банке России размещены 209,1 млрд китайских юаней ( было 210,2 млрд месяцем ранее), 178,2 тонн золота в обезличенной форме (было 179,1 тонн) и 1,2 млрд рублей (было, 419,6 млн рублей). Средства ФНБ также инвестированы в долговые обязательства иностранных государств на сумму $3 млрд и в широкий портфель российских облигаций.

Ликвидные активы ФНБ, размещенные на счетах в Банке России, сократились с 3,95 до 3,92 трлн рублей, но выросли в долларовом эквиваленте с $48,3 до $48,8 млрд за месяц. Курсовая разница и переоценка стоимости активов за январь–август привели к совокупному снижению стоимости активов ФНБ на 407,9 млрд рублей, месяц назад этот минус составлял 392,3 млрд рублей.

Переоценка по валюте и золоту составила 282,3 млрд рублей (было 275 млрд рублей), по иностранным гособлигациям — 64 млрд рублей (было 59,5 млрд), по валютным бумагам российских эмитентов — 61,5 млрд рублей (было 57,8 млрд). Таким образом, на курсовой переоценке за последний месяц ФНБ суммарно потерял 15,6 млрд рублей.