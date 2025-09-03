СМИ: «Сила Сибири - 2» поставит мировой рынок СПГ «с ног на голову»

Расширение поставок российского природного газа в Китай, в том числе через будущий трубопровод "Сила Сибири - 2", поставит мировой рынок сжиженного природного газа "с ног на голову" и может помешать планам Вашингтона стать лидирующим поставщиком энергоресурсов в мире.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

"В первый день по возвращении в Белый дом президент Дональд Трамп пообещал, что он установит гегемонию США на мировом энергетическом рынке. Спустя семь месяцев эта цель оказалась под угрозой, когда крупнейший импортер энергоносителей (Китай - прим. ТАСС) продемонстрировал свою экономическую и геополитическую силу", - пишет агентство.

По подсчетам Bloomberg, с учетом новых договоренностей Россия потенциально может поставлять в Китай газ, объем которого будет эквивалентен более 40 млн тонн СПГ в год. Это соответствует более чем половине китайского импорта СПГ за весь 2024 год. Китай является крупнейшим импортером СПГ в мире, а США могут поставлять свой газ именно в сжиженном виде из-за географической отдаленности от большинства основных рынков сбыта. Уже сейчас на фоне торгового конфликта двух стран Китай более шести месяцев не завозит американский СПГ, пишет агентство.

"Учитывая, что Китай является крупнейшим импортером СПГ, это (расширение поставок российского газа - прим. ТАСС) поставит рынок сжиженного газа с ног на голову. Это крайне негативный фактор для проектов в области СПГ, которые сейчас обсуждаются", - цитирует агентство аналитиков инвесткомпании Bernstein.

В компании считают, что российский газ к началу 2030 годов будет покрывать до 20% потребностей Китая в этом ресурсе в сравнении с нынешними 10%.

Другие эксперты также отмечают, что договоренности России и Китая по газу неслучайно были объявлены именно сейчас, когда между Пекином и Вашингтоном сохраняется торговый конфликт. Таким образом Китай может посылать сигнал, что ему в будущем будут не нужны дополнительные поставки СПГ из США.