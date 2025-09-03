Раскрыто, сколько заработает Россия на увеличении поставок газа в Китай

Россия и Китай заключили меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2», что позволит увеличить экспорт газа до 50 млрд куб. м в год в течение 30 лет, сообщают «Известия».

Стороны также договорились об увеличении поставок по действующим маршрутам «Сила Сибири» и «Дальневосточный маршрут» до 44 млрд и 12 млрд куб. м соответственно. Общий объем поставок по новым и расширенным договоренностям может достигнуть 106 млрд куб. м в год.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает проект экономически оправданным даже при текущей цене газа для Китая в $260 за 1 тыс. куб. м. Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин отметил, что модернизация существующих маршрутов обойдется в несколько миллиардов долларов, тогда как затраты на «Силу Сибири – 2» составят около $10–15 млрд на трубопровод и дополнительные расходы на инфраструктуру.

Поставки российского газа в Китай резко выросли

Управляющий партнер компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева считает, что при запуске всех мощностей «Газпрома» Китай будет платить более $27 млрд ежегодно. Генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова отмечает, что увеличение экспорта газа в КНР позволит России стать ключевым поставщиком энергоресурсов для китайской экономики.