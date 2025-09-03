До конца года России не грозит апокалиптический сценарий, при котором курс доллара превышает 110 рублей. Об этом заявила генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева. Ее процитировало РИА Новости.

По ее словам, до конца текущего года американская валюта будет стоить в России 82-87 рублей, а в 2026 году речь будет идти о 90-95 рублях. Последнее она объяснила тем, что рубль пока не избавился от структурных слабостей, а кроме того, на него продолжают влиять санкции.

В последних числах августа экономист Владимир Григорьев допустил, что в начале осени российская валюта может ослабеть. К этому приведут такие факторы, как традиционная активность импортеров, а значит высокий спрос на валюту, а во-вторых, снижение валютных поступлений от экспорта.

Масса причин для девальвации: рублю предрекли падение до 100 за доллар

В свою очередь, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов полагает, что ожидаемое снижение ключевой ставки Банка России не обязательно приведет к девальвации рубля.