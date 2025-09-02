Индекс Мосбиржи упал после резких слов Трампа о Путине

Рынок акций ускорил снижение после заявления главы США Дональда Трампа о том, что он «очень разочарован» президентом России Владимиром Путиным, пишет РБК.

По данным портала, индекс Мосбиржи (IMOEX2) на вечерней сессии ускорил падение до 1,65%, и достиг на минимуме 2841,94 пункта. К 21:35 мск падение замедлилось до 1,54%, индекс «отскочил» к 2845,17 пункта.

Причиной падения стали резкие высказывания американского лидера о президенте России, отметили аналитики.

«Я очень разочарован в нем. У нас с ним всегда были прекрасные отношения. Я очень разочарован. Посмотрим, что произойдет. Но я очень разочарован в президенте Путине. Я могу это сказать. И мы будем делать что-нибудь, чтобы помочь людям жить. Вы знаете, это не вопрос Украины. Так живут люди», — цитирует Трампа РБК.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 августа состоялась встреча Путина и Трампа на Аляске. По ее итогам стороны пришли к согласию по многим пунктам, однако сделки по Украине достичь так и не удалось.