Трамп назвал ситуацию с пошлинами "экономической чрезвычайной"

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с торговыми пошлинами "экономической чрезвычайной ситуацией" и заявил, что считает своим правом использовать их в качестве самого мощного инструмента в мире. Такое заявление он сделал в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу.

"Да, это самое сильное слово в мире", - сказал Трамп о пошлинах, подтвердив, что рассматривает их и как экономический, и как дипломатический инструмент. "Это экономическая чрезвычайная ситуация. Вероятно, завтра мы проведем экстренное совещание, потому что это решение является чрезвычайной ситуацией", - добавил он.

Трамп связал падение фондового рынка 2 сентября с неопределенностью вокруг предстоящего решения Верховного суда, касающегося его полномочий вводить пошлины. "Если мы выиграем это [дело], фондовый рынок взлетит до небес", - заявил президент. Он также утверждал, что за иском против его политики стоят "иностранные интересы".

В заключение он подчеркнул важность этого инструмента для страны. "Без пошлин у нас будет совершенно другая страна", - заявил Трамп.

Апелляционный суд в федеральном округе Колумбия 29 августа вынес постановление, согласно которому Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из действующих сейчас пошлин. В их числе введенные в апреле тарифы против целого ряда государств. Вашингтонская администрация называла эти меры ответными. Постановление апелляционного суда также относится к тарифам, введенным Трампом в феврале в отношении Канады, Китая и Мексики.

Согласно решению суда, пошлины остаются в силе как минимум до 14 октября. Эта отсрочка дана вашингтонской администрации, чтобы подготовить обращение в Верховный суд США.