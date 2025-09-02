Россия будет поставлять на китайский рынок живых оленей

Россельхознадзор и Главное таможенное управление Китая подписали протокол о карантинных и санитарных требованиях к северным оленям, экспортируемым из России. Об этом пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Документ согласован в рамках визита президента России Владимира Путина в КНР, пояснили в ведомстве.

«С учетом высокой заинтересованности российских производителей оленеводческой продукции в отгрузках пантов оленей в Китай открытие данного экспортного направления послужит мощным катализатором для дальнейшего развития поставок российской оленеводческих товаров», — разъяснили в Россельхознадзоре.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время стороны находятся в процессе согласования ветеринарных сертификатов на экспорт пантов оленей и северных оленей с целью скорейшего начала поставок.

Кроме того, продолжается совместная работа по допуску со всей территории России кормов для продуктивных животных, готовой мясной продукции из свинины и мяса птицы, говядины и молочных продуктов, констатировали в ведомстве.