FT: соглашение о строительстве «Силы Сибири — 2» означает сдвиг на рынке газа

Соглашение России и Китая о строительстве «Силы Сибири — 2» свидетельствует об укрепляющемся партнёрстве между странами и означает значительный сдвиг на мировом газовом рынке.

Об этом пишет газета Financial Times.

В материале отмечается, что газопровод может стать самым мощным в Евразии и даст Китаю альтернативу импорту СПГ из США, Катара и Австралии.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании меморандума о строительстве «Силы Сибири — 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток».