В ЦБ видят прогресс в снижении инфляции по сравнению с концом 2024 года

Устойчивый темп роста цен пока не опустился ниже 4%, но уже можно говорить о существенном прогрессе в снижении инфляции по сравнению с ситуацией 2024 года, заявил на пресс-конференции заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

"Можно ли говорить о победе над инфляцией? Наверное, можно говорить о существенном прогрессе в снижении инфляции по сравнению с ситуацией конца 2024 года. Но утверждать, что устойчивый темп роста цен, устойчивое инфляционное давление уже снизились до целевых 4% в пересчете на год пока преждевременно", - отметил Заботкин.