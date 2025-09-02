Россия стала поставлять Китаю больше продуктов

Lenta.ru

С января по июль 2025 года Россия увеличила поставки Китаю продовольствия. Об этом со ссылкой на данные Минсельхоза РФ сообщает РИА Новости.

Россия стала поставлять Китаю больше продуктов
© РИА Новости

За полгода стали поставлять продуктов больше на 10 процентов. При этом страна готова наращивать эти объемы, подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава ведомства Оксана Лут отметила, что РФ рассчитывает на рост числа российских предприятий, которым будет предоставлено право на экспорт свинины в Китай. Сейчас разрешение есть у «Мираторга», «Тамбовского бекона», «Великолукского мясокомбината» и по прогнозам Национального союза свиноводов до конца года его могут получить еще 5-6 российских компаний.

РФ после 15-летнего перерыва получила право на экспорт свинины в Китай в конце 2023 года. Сами поставки начались во втором квартале 2024-го. Начав в мае с месячных уровней в 677 тысяч долларов, они достигли к июлю текущего 12,4 миллиона.