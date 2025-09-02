Вопреки санкциям: Россия продает Европе алмазы на сотни миллионов евро

Россия продает Европе алмазы, несмотря на санкции. Об этом сообщает издание «Bild на русском»* (признано в РФ иностранным агентом).

В материале говорится, что Евросоюз ввел 18 пакетов санкций против России, но Кремль находит способы их обойти. С 1 января 2024 года запрещен ввоз российских алмазов в ЕС, а США, Канада и Великобритания ввели санкции против «Алросы» в 2022 году.

Для обхода санкций «Алроса» создала фирму PBK, которая формально принадлежит женщине, ранее работавшей в компании., пишет издание. Как отмечается, схема включает отправку алмазов в Армению для шлифовки, что меняет их происхождение на армянское. Затем алмазы экспортируются в Индию, ОАЭ или Китай и поступают в Антверпен, крупнейший центр алмазной индустрии ЕС.

США разрешили до 1 сентября 2026 года ввоз некоторых категорий российских алмазов

Сообщается, что с января 2023 по март 2024 года PBK экспортировала алмазов на 250 миллионов евро, пополняя доходы России и казну страны. Евросоюз анонсировал введение системы блокчейн-отслеживания камней, но пока она контролирует только камни весом менее 0,5 карата, и полное отслеживание начнется только с 1 января 2026 года.

* издание признано Минюстом РФ иностранным агентом