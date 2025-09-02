В «Газпроме» указали Европе на проблему закачки газа в хранилища

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Европа не осознает масштаба проблемы с закачкой газа в подземные хранилища (ПХГ) к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Миллера, динамика закачки говорит о том, что некоторым странам Европы будет сложно достичь целевого показателя в 90% заполненности ПХГ. Это создает серьезные риски дефицита газа в случае резких или продолжительных холодов.

Миллер отметил, что сезон отбора газа из хранилищ в Европе обычно начинается уже в первой половине октября, поэтому времени для исправления ситуации остается все меньше. Глава «Газпрома» также обратил внимание на проблему регионального газового баланса в Прибалтике.

В мае сообщалось, объем закачки газа в подземные хранилища Европы в апреле стал максимальным за последние три года, составив 7,3 млрд кубометров. При этом отбор газа сократился почти вдвое — до 1,5 млрд кубометров. По данным Gas Infrastructure Europe, закачка выросла на 19% в годовом сравнении. Основными факторами стали теплая погода и рекордный импорт сжиженного природного газа, снизивший спрос на газ из хранилищ. Отбор снизился на 45% по сравнению с апрелем 2023 года — минимальный показатель за пять лет.