Путин рассказал об ущербе со стороны Украины

Газета.Ruиещё 5

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-миинстром Словакии Робертом Фицо в Пекине заявил, что Украина наносит ущерб российским партнерам. Об этом сообщает ТАСС.

Путин рассказал об ущербе со стороны Украины
© РИА Новости

По словам Путина, Украина пытается ответить на удары России по объектам инфраструктуры.

«Украинская сторона пытается нанести ущерб нам, но наносит ущерб и нашим партнерам», — отметил Путин.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с преьмер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.