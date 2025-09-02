Спрогнозированы сроки роста доллара до 100 рублей

Курс доллара поднимется до 100 ₽ в январе 2026 года, считает инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Эксперт отмечает, что январь — трудный месяц для рубля из-за большого количества нерабочих дней, высоких потребительских расходов и низкой экономической активности.

«В январе рубль может отступить еще глубже, а курс доллара — подняться до 100 ₽. Но уже с февраля сильные позиции российского платежного баланса вернут курс рубля в чувство, и доллар вернется к 80–90 ₽. Впрочем, многое будет зависеть от сложно прогнозируемой геополитики и санкционного давления», — рассказал Бахтин «Газете.Ru».

