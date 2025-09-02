Россия работает над возможностью использовать карты «Мир» в Китае

Российские банки прорабатывают возможность для россиян расплачиваться в Китае QR-кодами и картами платежной системы «Мир». Об этом телеканалу «Россия 1» заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Самым перспективным при этом направлением работы Костин считает QR-коды, поскольку в КНР, по его мнению, это наиболее популярный способ оплаты товаров.

«Карточками пользуются меньше, хотя карта «Мир» тоже могла бы стать [перспективным направлением], поэтому над этим работаем», — сказал глава ВТБ.

Ранее ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Го Цзякуня сообщил , что Китай с 15 сентября введет безвиз для российских туристов сроком до 30 суток. Мера будет действовать до 14 сентября 2026 года.