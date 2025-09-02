В Китае умолчали о меморандуме по «Силе Сибири-2»

Заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о подписании с китайской стороной юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год пока не получило подтверждения со стороны КНР. На это обратили внимание Bloomberg и Reuters.

Они не смогли найти упоминание проекта в китайских СМИ в сообщениях о встречах делегаций двух стран и глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. При этом в материалах говорилось о подписании более 20 соглашений о сотрудничестве между странами, в том числе в области энергетики, но без каких-либо конкретных данных.

Как отмечают журналисты, формулировки Миллера в общении с журналистами не дают ответа на основные вопросы относительно проекта. Например, неизвестно, кто будет финансировать работы, ведь помимо самой «Силы Сибири-2», для поставок необходимо построить газопровод «Союз Восток» на территории Монголии и газовую инфраструктуру в Китае.

Миллер заявил о подписании меморандума о строительстве «Силы Сибири-2»

Также не были упомянуты предполагаемые сроки начала строительства и поставок, их формат и цена, хотя по поводу последней Миллер признал, что Китай сможет покупать газ дешевле, чем Европа.

В июне The Wall Street Journal (WSJ) выяснило, что Пекин начал проявлять заинтересованность в «Силе Сибири-2» из-за роста нестабильности на Ближнем Востоке. Возможный серьезный конфликт в регионе ставит под угрозу исполнение крупных контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ), заключенных ранее китайскими компаниями.

До этого источники называли главной трудностью в реализации «Силы Сибири-2» желание Пекина покупать газ по внутренним российским ценам, что сводило доходы России к минимуму. Пользуясь тем, что Москва лишается рынка Евросоюза и не может его заменить, в Китае прекратили упоминать о проекте, ожидая, что партнер примет предложенные условия.