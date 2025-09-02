Россия резко снизила импорт двух японских продуктов

В июле Россия снизила закупки у Японии чая и кофе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные таможни этой азиатской страны.

Оказалось, что импорт кофе сократился в 2,4, а чая — почти в два раза, если сравнивать с июльскими значениями 2024 года. Во втором летнем месяце 2025 года РФ купила у Японии кофе на 122,8 тысячи долларов. Что касается поставок чая, то они опустились до 105 тысяч долларов.

В феврале этого года импорт японского кофе в Россию вырос вчетверо. В денежном выражении поставки оценивались почти в 430 тысяч долларов. Что касается чая, то РФ увеличила его закупки в семь раз и довела их до 257,4 тысячи долларов.

В конце июля сообщалось, что мировые запасы японского чая матча резко сократились. Урожай этого растения снизился на 20 процентов по сравнению с прошлым годом из-за аномальной жары в Японии. Одновременно наблюдается беспрецедентный спрос — за последние четыре года продажи чая выросли на 940 процентов.