Европа резко увеличила импорт сжиженного газа

Европа в августе увеличила год к году закупки сжиженного природного газа (СПГ) на 33 процента, до примерно 9,7 миллиарда кубометров. О резком росте показателя со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщает ТАСС.

К рекордным темпам июля импорт снизился на 15 процентов, а в целом за год (с января по август) остался на уровне исторических максимумов — за восемь месяцев он вырос на 24 процента, составив 92,8 миллиарда кубометров.

Согласно информации Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), которые приводит агентство, на поставки СПГ в 2025 году по данным на 30 августа пришлось 44,4 процента объемов закупленного Европой газа. Доля России в поставках не называется, однако по итогам отопительного сезона 2024-2025 годов сообщалось, что РФ заняла второе место по их поставкам в ЕС, нарастив объемы на 2,5 процента и уступая только США.

На фоне этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе июльских переговоров о торговой сделке с Дональдом Трампом в Шотландии пообещала отказаться от российских энергоносителей в пользу американских.