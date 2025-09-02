Лукашенко сделал выгодное предложение Китаю

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Китаю строить тепличные комплексы в стране для выращивания овощей и цветов с последующей поставкой продукции на внутренний рынок и за рубеж, включая Китай. Об этом он заявил на встрече в Пекине с представителями китайских компаний, передает «БЕЛТА».

Лукашенко встретился с руководством компании «Шаньдун Лисэнтэ Агротехнолоджи» и обсудил возможность сотрудничества в сфере тепличного строительства. Президент отметил высокий уровень развития сельского хозяйства в Белоруссии и наличие подходящих условий для выращивания овощей, подчеркнув, что страна предлагает конкурентные преимущества, такие как низкая стоимость природного газа и планы по строительству второй атомной станции.

Он выразил уверенность, что китайские компании смогут успешно развернуться на белорусском рынке, особенно учитывая спрос на подобную продукцию в России и Европе.

Лукашенко призвал Запад учиться у Си Цзиньпина

Также Лукашенко встретился с представителями компании «Шаньдун Хуалян Гринхаус Инжиниринг», специализирующейся на выращивании цветов. Президент подчеркнул, что Белоруссия заинтересована в импорте цветов и что рынок этой продукции в стране не освоен. Он предложил китайским компаниям возможность строительства тепличных комплексов для выращивания роз, орхидей и других цветов, выразив готовность поддержать их проекты.