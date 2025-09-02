«Режим сваливания»: эксперт о тревожной тенденции в российской экономике

В российской экономике наблюдается тревожная тенденция. Промышленное производство сокращается, а экономика движется к спаду. Угроза рецессии становится все более реальной, заявил в эфире «Царьград.Главное» экономист Андрей Бархота.

Как уточнил экономист, «экономика фактически перешла в режим сваливания». По словам эксперта, чтобы не допустить полноценной рецессии, стабилизировать производство, нужно вернуть деньги в реальный сектор, которые ранее «были вытянуты оттуда высокими процентными ставками». Как уточнил он, бюджетный стимул может в этом помочь. Он уже доказал свою эффективность в последние пять лет, добавил экономист.

Однако, по словам Бархоты, сейчас проблема в том, что в казне мало средств, а дефицит бюджета увеличивается. Он не исключил того, что в условиях нехватки финансов правительству придется прибегнуть к заимствованиям.