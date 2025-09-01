Дания предлагает проверять газ на признаки поставки из России

Дания предлагает обязать с конца 2027 года импортеров газа доказывать, что он не является российским, особенно если он поступает через «Турецкий поток», пишет Bloomberg.

Доля российского газа в импорте ЕС до начала конфликта на Украине составляла 45%. Этот показатель сократился до 19% после начала реализации плана REPowerEU.

Структура импорта российского газа претерпела за эти годы небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%, отметил автор статьи.

«Страны ЕС ищут способы закрыть все оставшиеся лазейки, чтобы гарантировать, что российский газ не будет тайно подмешиваться к поставкам в блок, как только запрет вступит в силу к концу 2027 года», — заметил обозреватель.

По его данным, Дания, которая в настоящее время председательствует в ЕС, предложила изменения, которые потребуют от импортеров предоставлять национальным властям доказательства того, что газ был произведен не в России.

В документе особое внимание уделено крупному газопроводу «Турецкий поток», который проходит между Россией и Юго-Восточной Европой.

Аналитик пояснил, что Дания планирует достичь соглашения между государствами-членами ЕС о запрете поставок российского газа к октябрю 2025 года.