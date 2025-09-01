Карты российских банков будут активнее приниматься за рубежом. Что думают эксперты

У стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) появится своя платежная система, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Конкретных сроков, когда именно она будет готова, он не назвал, но пообещал, что Банк России со временем расскажет о реализуемых проектах. Как потенциально будет работать платежная система и что даст россиянам, рассказали опрошенные "РГ" эксперты.

© Российская Газета

Карты российских банков, по словам главы РФПИ, будут активнее приниматься за рубежом за счет такой интеграции. Совместные инвестиционно-экономические механизмы начнут работать больше.

Создание новой платежной системы на базе стран ШОС даст возможность всем участниках иметь единый центр расчетов и высокую скорость обработки финансовых транзакций. Это будет актуально как для физических, так и для юридических лиц, объяснил "РГ" Георгий Никонов, генеральный директор платежного сервиса Vepay.

"Это достаточно сложная инфраструктурная задача, требующая построения новой сети взаимодействия и расчетов во всех регионах присутствия новой платежной системы. - отметил эксперт. - Ее реализация позволит гарантировать бесперебойность расчетов и независимость от внешних санкций для бизнеса".

Создание единой платежной системы стран ШОС может стать одним из важнейших геоэкономических проектов, аналогичных по значимости со SWIFT (международная система обмена финансовыми сообщениями между банками), SEPA (европейская система) или CIPS (китайская система в партнерстве с международными банками), считает Светлана Фрумина, заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

"Это значимый этап в институциональном оформлении новой многополярной финансовой архитектуры, где Россия, Китай, Индия и другие участники смогут снизить зависимость от западноцентричной инфраструктуры. Инициатива, озвученная президентом РФ в ходе саммита ШОС, направлена на формирование механизмов взаиморасчетов, основанных на национальных валютах и усилении технологической совместимости между национальными платежными платформами", - добавила эксперт.

Предполагается, что в основе новой системы будет лежать многоуровневая структура, включающая межбанковские каналы обмена финансовыми сообщениями, совместимость платежных карт, а также цифровые механизмы трансграничной передачи стоимости.

Роль Банка России заключается в подготовке нормативной и технологической базы, которая способна обеспечить бесперебойность и юридическую чистоту операций, рассказала Фрумина.

Для россиян, по ее словам, внедрение такой системы означает в перспективе расширение возможностей трансграничных расчетов без обращения к валютным посредникам, упрощение перевода средств между странами ШОС и снижение транзакционных барьеров. Конечно, это повысит доступность операций с российскими банковскими картами за рубежом, считает Никонов.