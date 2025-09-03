Нефтегазовые доходы России упали до минимума

По итогам августа нефтегазовые доходы (НГД) федерального бюджета составили 505 миллиардов рублей, что на 10,5 миллиарда рублей меньше их ожидаемого месячного объема. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

С января 2023 года, когда вступил в силу ценовой потолок, хуже ситуация с продажей нефти и газа была только два месяца назад — в июне НГД опустились до 494,8 миллиарда рублей. Однако с учетом того, что в августе на один день больше, среднесуточный размер нефтегазовых доходов бюджета стал минимальным за 2,5 года.

Налог на добычу полезных ископаемых составил 675,7 миллиарда рублей, что стало лучшим показателем с апреля, но рост возмещения акциза и демпферных выплат оказался выше.

По сравнению с июлем нефтегазовые доходы упали более чем в 1,5 раза, поскольку на предыдущий месяц пришлась ежеквартальная выплата налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. В сентябре Минфин ожидает, что общий объем нефтегазовых доходов окажется на 21 миллиард рублей ниже базового уровня.

С 3 сентября вступает в силу изменение потолка цен на нефть, введенное европейскими странами. С продержавшегося 2,5 года уровня в 60 долларов за баррель он опустился до 47,6 доллара. Компаниям Евросоюза запрещено участвовать в транспортировке российской нефти и предоставлении сопутствующих услуг, если стоимость партии выше этого уровня.

Ранее российские СМИ сообщили, что дефицит федерального бюджета России в 2025 году может превысить уровни, заложенные в него после майских корректировок, то есть 3,7 триллиона рублей.