Золото в очередной раз обновило рекорд стоимости

Цена на золото достигла исторического максимума, превысив отметку в 3600 долларов за унцию, передает «360.

Золото подорожало на 2,39% на бирже Comex в 22:20 мск. В предыдущие дни золото также демонстрировало рост. Накануне, в 05:48 мск, цена поднялась на 0,97%, достигнув 3550,20 доллара за унцию. Цена продолжала колебаться, но к 06:02 она снова начала расти, достигнув отметки в 3552,4 доллара.

Цена на золото стала рекордной из-за ослабления доллара и растущих ожиданий снижения ставки ФРС США, считают финансовые аналитики.

Ранее курс биткоина на криптобирже Binance установил новый рекорд, поднявшись выше отметки в 120 тысяч долларов.